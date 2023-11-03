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        Kocaeli'de riskli yapıların belirlenmesi için binaların "röntgeni" çekiliyor

        ŞENGÜL AZBAY - Kentsel dönüşümde öncelikli bölgelerin belirlenmesi amacıyla 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de, yapı stokunun incelenmesi çalışmaları yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:01
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        Kocaeli'de riskli yapıların belirlenmesi için binaların "röntgeni" çekiliyor
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        ŞENGÜL AZBAY - Kentsel dönüşümde öncelikli bölgelerin belirlenmesi amacıyla 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de, yapı stokunun incelenmesi çalışmaları yürütülüyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İnşaat Mühendisliği Fakültesi desteğiyle başlattığı "Deprem Riski Altındaki Yapıların Belirlenmesi" projesi kapsamında kentteki bütün binalar inceleniyor.

        Proje kapsamında eğitim verilen 110 inşaat mühendisi, 1999'daki depremden önce inşa edilen 130 bin 500 binanın taramasını tamamladı. Toplam 314 bin yapının incelenmesinin ardından kentsel dönüşümde öncelikli bölgeler tespit edilecek.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Adnan Pala, AA muhabirine, yaklaşık 3 ay önce "Dirençli Şehir Kocaeli" mottosuyla 1999 öncesi yapılardan başlamak üzere bütün binaların tamamında inceleme çalışması başlattıklarını söyledi.

        Pala, kentteki 314 bin binanın tamamını hızlı tarama yöntemiyle inceleyeceklerini anlatarak, Hasarsız Tespit Yöntemi-6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre tarama gerçekleştirdiklerinden bahsetti.

        - "Hızlı tarama yöntemiyle tek tek her bina için envanter çıkarılıyor"

        Marmara Depremi öncesine ait 160 bin yapının bulunduğu kentte şu ana kadar 130 bin 500 binanın taramasını gerçekleştirdiklerini aktaran Pala, afetten önce inşa edilen yapılara yönelik çalışmanın yüzde 80'ini tamamladıklarını dile getirdi.

        Pala, çalışma sonucu parsel, ada ve alan bazlı kentsel dönüşüm bölgelerinin saptanacağına işaret ederek, "Kentsel dönüşümün öncelikli bölgelerini belirleyerek, ilimizdeki bütün binaların röntgenini çekerek, çalışma önceliği verilecek alanları belirleyeceğiz. Planlı, programlı, ne yaptığını bilen, ayakları yere basan bir çalışma. İnşallah 1999 öncesi binaların tespiti bir ay içerisinde bitecek. 1999 sonrası binalarda da çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

        Bina sahipleriyle görüşen inşaat mühendislerinin, projeyi anlatarak çalışmalara başladığına değinen Pala, şunları kaydetti:

        "Sadece binanın fotoğrafını çekmekten ibaret değil. Binanın yapım yılı, kat adedi, yumuşak kat, kısa kolon ve 19 maddelik kriterlere bakarak binanın verilerini topluyorlar. Bir yazılım aracılığıyla bu veriler sistemimize direkt düşüyor. Biz o binayla alakalı, bina performans puanına sahip oluyoruz. Hızlı tarama yöntemiyle tek tek her bina için envanter çıkarılıyor."

        - "Proje sonucuna göre kentsel dönüşümün altyapısı hazırlanacak"

        TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Ali Akgün de 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kocaeli'de yaşayanların oturdukları binanın ne durumda olduğunu merak ettiğini söyledi.

        Depreme hazır olmak için binalarla ilgili veri tabanı oluşturulmasının önemine işaret eden Akgün, şehirdeki yapıların envanterinin çıkartıldığını, belediye öncülüğünde uzman ve yetkililerin katılımıyla kurulan Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle çalışmaya başlandığını belirtti.

        Akgün, kentteki inşaat mühendisi meslektaşlarına KOÜ'den danışmanlık alarak eğitim verdiklerini ve eğitimlerin sonunda yapılan sınavda başarılı olanların projede yer aldığını aktardı.

        Çalışmalarda 3 ayı geride bıraktıklarını, ekiplerin, yazılım yardımıyla tabletlerle sahada çalıştığını ifade eden Akgün, şu bilgileri verdi:

        "Yapılardaki kısa kolon, planda düzensizlik, zayıf kat, yumuşak kat, görsel kalitesi, betonarme ve yığma yapı mı, buna göre puanlamalar yapılıyor. Proje sonucuna göre kentsel dönüşümün altyapısı hazırlanacak. Kentsel dönüşümün daha kolay, daha hızlı ve kentsel planlamanın vatandaşların hayatını kolaylaştıracak şekilde olması için bu planlamanın yapılması gerekiyordu. Bu çalışma Türkiye'de tek. Yani il bazına, tüm ilçelerde, tüm sokaklarda bu çalışmanın yapıldığı tek şehiriz. Pilot il olarak da gösteriliyoruz. Bazı şehirlerde, ilçe bazında yapıldı. Ama 12 ilçe, il bazında sadece Kocaeli'de yapıldı."

        Akgün, çalışmaya yoğun talep geldiğine dikkati çekerek, "Algılarımız çok yüksek. 17 Ağustos'ta deprem atlatan şehir olduğumuz için hem vatandaşlarımız hem kamu kurumlarımızın bu konuya algısı daha yüksek. Vatandaşlarımızın da bu konuda yoğun talebi vardı, 'Binalarımız incelensin, durumumuz belli olsun.' diyorlardı. Bu işimizi daha da kolaylaştırdı." ifadesini kullandı.

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