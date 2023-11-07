Lise öğrencileri ekşi mayalı ekmekleri "Ahu" ile uluslararası yarışmada birincilik kazandı TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki meslek lisesinde yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni ve öğrencilerinin "Ahu" ismini verdikleri ekşi mayalı ekmek, Slovakya'da düzenlenen uluslararası yarışmada birincilik ödülü aldı.

TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki meslek lisesinde yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni ve öğrencilerinin "Ahu" ismini verdikleri ekşi mayalı ekmek, Slovakya'da düzenlenen uluslararası yarışmada birincilik ödülü aldı.

Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Fatih Gökmen ile son sınıf öğrencileri Ege Kocamışoğlu ve Mehmet Çakır, 26 Ekim'de Zilina kentinde düzenlenen uluslararası yarışmaya katıldı.

Turizm otelcilik lisesi Hotel Academy Zilina'da 20 ülkeden öğrencilerin katıldığı organizasyonda "Ahu" adını verdikleri ekşi mayalı ürünle ekmek yapımı kategorisinde birinciliği elde eden temsilciler, ana yemek ve tatlı kategorilerinde mansiyon ödülü kazandı.

Fatih Gökmen, AA muhabirine, yarışma hazırlıklarına aylar öncesinden başladıklarını, ana yemekte kendilerinden bıldırcın ya da tavuk ile orman meyveleri kullanılarak tabak hazırlanmasının istendiğini aktardı.

Yaptıkları bıldırcın kızartması sunumuna mantar ve peynir çeşitleriyle aroma kattıklarını vurgulayan Gökmen, kuskus pilavı, pırasa yaprakları ve orman meyveleri sosuyla zenginleştirdikleri yemek ile kireçte kabak tatlılarının mansiyon ödülüne layık görüldüğünü belirtti.

Gökmen, ekmek kısmında da kendi ürettikleri ekşi mayayı kullanmayı tercih ettiklerini anlatarak, "Ekmeği 6-7 aydır besleyip büyüttüğümüz mayayla yaptık, ismi bile var. Onunla katılmayı tercih ettik. Ekşi mayamızın ismi 'Ahu.' Öğrencilerimizle ortak karar sonucu belirledik." dedi.

Yarışmada başka ekşi mayalı ekmeklerin de hazırlandığına değinen Gökmen, "Hatta renkli ekmekler de vardı ama temel olarak en sade ve en kaliteli şekilde ekmeği sunduğumuzu düşünüyorum. En önemli özelliği, ekşi maya kullanılması ve farklı tekniklerle yoğrulması." diye konuştu.

Gökmen, öğrencilere stres altında yemek yapabilme ve farklı bakış açıları kazandırmaları açısından bu tür yarışmaları önemli gördüklerini vurgulayarak, okullarının yurt dışı hareketlilik ve staj imkanı sunmasının, öğrencileri dil eğitimine önem vermeye, kendilerini geliştirmeye ve mesleki kaliteyi artırmaya zorladığını ifade etti.

- Öğrenciler, yurt dışında stajlarla mesleki gelişimini sağlıyor

Okulun AB ve Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörü Sibel Dağdelen de Slovakya'dan dereceyle dönen öğrencilerini kutlayarak, uluslararası okul olma hedefiyle öğrencilere bu tür yarışmaların yanı sıra yurt dışında kısa ve uzun dönem staj imkanı sağladıklarını söyledi.

Dağdelen, yeni protokollerle bu hareketliliği artırmayı arzuladıklarına işaret ederek, yeni mezunların Hollanda ya da İspanya'da 3 ay staj yaparak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Stratejik okul ortaklıkları kapsamında farklı projeler yürüttüklerinden de bahseden Dağdelen, Almanya'nın Hannover kentinde çeşitli işletmelerle protokoller imzalayıp staj ağını genişlettiklerini bildirdi.

Dağdelen, okulda staj kapsamında 3 proje gerçekleştirdiklerini aktararak, şöyle dedi:

"İlki 2018 yılında ESVET projesiydi, 16 öğrencimizin İngiltere hareketliliğini gerçekleştirdik. Bu stajda hem yiyecek içecek alanı öğrencilerimiz hem konaklama ve seyahat hizmetleri öğrencilerimiz İngiltere'de kısa dönem staj yapma şansı yakaladılar. 2020'de Hollanda ile gerçekleştirdiğimiz ortaklıkla 5 öğrencimiz uzun dönem staj yaptı. 2021'de ise İspanya ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz turizmde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik 5 öğrencimiz uzun dönem staj gerçekleştirdi. Bunların dışında da Hollanda ve İspanya'da farklı staj programlarımız oldu. Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Akreditasyon Programı kapsamında konsorsiyum üyesiyiz, bu yıl 6 öğretmenimiz ile 4 öğrencimizin kısa dönem staj hareketliliğini gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Yarışmaya katılan lisede son sınıf öğrencisi Mehmet Çakır, ülkelerini ve okullarını temsil ettikleri yarışmada ödül almalarının güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, "Yemek yapmaya ilgim aileden geliyor. Dedem, amcalarım hepsi mutfakçı. Mesleğe oradan yöneldim. Hedefim iyi bir aşçı, kendi mutfağımın şefi olmak." ifadesini kullandı.