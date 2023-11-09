Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de otobüste 3 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan otobüste 3 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:32 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de otobüste 3 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan otobüste 3 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, bobin yükü içerisine gizlenmiş 3 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

        Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de ruhsatsız 10 tabanca yakalandı
        Kocaeli'de ruhsatsız 10 tabanca yakalandı
        Kocaeli'de sahilde erkek cesedi bulundu
        Kocaeli'de sahilde erkek cesedi bulundu
        Sahile vurmuş cansız bedeni bulundu
        Sahile vurmuş cansız bedeni bulundu
        Minibüs, kayan otomobile çarptı; 5 yaralı
        Minibüs, kayan otomobile çarptı; 5 yaralı
        Kocaeli'de tur minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kocaeli'de tur minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bir sitede market işletmecisi tartıştığı yöneticiyi bıçakladı
        Kocaeli'de bir sitede market işletmecisi tartıştığı yöneticiyi bıçakladı