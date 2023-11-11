Kocaeli'de "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

Yağcılar Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, bu sene Cumhuriyet'in 100. yılını kutladıklarını anımsattı.

Hem yeşil vatanı hem mavi vatanı hem de siber vatanı kısacası her alanı kuşatacak şekilde gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirten Yavuz, "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü etkinlikleri yıl boyu devam edecek. Bu vesileyle '100. yıl Hatıra Ormanı' oluşturulması kıymetli ve değerli. Çünkü hiçbirimiz bir daha bir 100. yıl kutlamasına yaş itibariyle katılamayacağız. O yüzden biz şanslı kuşağız." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bugün dikilecek fidanların geleceğe nefes olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Yavuz, Büyükakın, beraberindeki protokol üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar, 2 bin çam fidanını toprakla buluşturdu.