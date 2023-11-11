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        Hafif ticari aracın çarptığı tarım aracının sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı "pat pat" denilen tarım aracının sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:00
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        Hafif ticari aracın çarptığı tarım aracının sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı "pat pat" denilen tarım aracının sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        D-130 kara yolu Yalova istikameti Ereğli Mahallesi mevkisinde M.G. (29) idaresindeki 34 GA 1535 plakalı hafif ticari araç, H.C. yönetimindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan H.C, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hafif ticari araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan Yalova istikametindeki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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