Kocaeli'de tarihi olduğu değerlendirilen 144 sikke ile yüzük ele geçirildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 144 sikke ile 1 yüzük ele geçirildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 144 sikke ile 1 yüzük ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede çalışması kapsamında şüpheli 2 şahısa üst araması yaptı.
Şüphelilerin üzerinde Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 144 sikke ile 1 yüzük bulundu.
Tarihi parçalara el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.
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