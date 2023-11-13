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        Kocaeli'de tarihi olduğu değerlendirilen 144 sikke ile yüzük ele geçirildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 144 sikke ile 1 yüzük ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:50 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:56
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        Kocaeli'de tarihi olduğu değerlendirilen 144 sikke ile yüzük ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 144 sikke ile 1 yüzük ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede çalışması kapsamında şüpheli 2 şahısa üst araması yaptı.

        Şüphelilerin üzerinde Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 144 sikke ile 1 yüzük bulundu.

        Tarihi parçalara el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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