Kocaeli'de ruhsatsız 11 tabanca yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ruhsatsız 11 tabanca ile 408 tabanca fişeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada, ruhsatsız 11 tabanca ve 408 fişek yakaladı.

Olayla ilgili iki kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.