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        Kocaeli'de toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 01:30 Güncelleme: 14.11.2023 - 01:39
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        Kocaeli'de toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkıldı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü.

        Bekirdere Mahallesi Gönenç Sokak'ta sağanak sonrası bir inşaatın yanında toprak kayması ve istinat duvarında çökme meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgede aşırı yağışın da etkisiyle inşaat alanında toprak kayması sonucu istinat duvarının yıkıldığını belirterek, "Vali Yardımcımızın nezaretinde AFAD, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer teknik ekipler gerekli tedbirleri almıştır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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