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        Kocaeli'de çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinli yaşıtlarına destek vermek amacıyla yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:06
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        Kocaeli'de çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinli yaşıtlarına destek vermek amacıyla yürüyüş yaptı.

        YediHilal Derneği Karamürsel Şubesi öncülüğünde düzenlenen "Büyük Adımlar Filistin Çocuk Yürüyüşü" için çocuklar, Karamürsel Belediyesi önünde toplandı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, balonlar, "Dön bir bak Gazze'ye" ve "Akıl erdiremedik, ölümün olduğu yerde bunca suskunluğun neden olduğuna" yazılı dövizler taşıyan çocuklar, İnönü Caddesi'ne kadar yürüdü.

        YediHilal Derneği Karamürsel Şube Başkanı Metin Turan, Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çekmeyi amaçladıklarını anlattı.

        Programa, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, veliler ve vatandaşlar da destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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