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        Kocaeli'de "2023 Yerel Düzey Saha, Masabaşı ve AYDES Tatbikatı" gerçekleştirildi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü koordinesinde, TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planı'nda yer alan "2023 Yılı Yerel Düzeyde Saha, Masabaşı ve AYDES Tatbikatı" çözüm ortağı kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ortaklığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:39 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:39
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        Kocaeli'de "2023 Yerel Düzey Saha, Masabaşı ve AYDES Tatbikatı" gerçekleştirildi
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü koordinesinde, TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planı'nda yer alan "2023 Yılı Yerel Düzeyde Saha, Masabaşı ve AYDES Tatbikatı" çözüm ortağı kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ortaklığında yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan başkanlığında yapılan tatbikatta 23 çalışma grubu yetkilileri hazır bulundu.

        Tatbikat 12 ilçe kaymakamlığı bünyesinde kurulan afet yönetim ve koordinasyon merkezi, 22 çalışma alanı ve toplam 34 ayrı lokasyonda İl Afet ve Acil Durum Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirildi.

        Merkezlerle canlı bağlantılar kurularak yapılan çalışmalar ve son durum hakkında bilgiler alındı. Planda görevli resmi ve sivil kuruluşlardan 1041 kişi sahada, 291 kişi il ve ilçe AFAD merkezlerinde olmak üzere toplam 1332 personelin katıldığı tatbikata kurumlar 142 araçla destek verdi.

        TAMP kapsamında Marmara Denizi Adalar açıklarında 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem senaryosuna göre icra edilen ve Donanma Komutanlığı'na bağlı helikopterden havadan izlemlerin yapıldığı tatbikatta, enkazda arama kurtarma, KBRN ölçümü ve dekontaminasyonu, yangın müdahalesi, sağlık, çadır kurma, afetzede tahliyesi, beslenme, psikososyal, destek, ayni bağış, haberleşme, nakliye, güvenlik aksiyonları gerçekleştirildi.

        Müdahale çalışmaları eş zamanlı olarak web tabanlı bir sistem olan AYDES (Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi) üzerinden gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, tatbikatın, 2013'te başlatılan afet müdahale planlaması sürecinin bir gereği olarak gerçekleştirildiğini belirterek, çalışmanın afet anında devletin refleksini sergileyecek kurumların rol ve sorumluluklarını saha aksiyonuyla test etme anlamı taşıdığını kaydetti.

        Vali Yardımcısı Ayhan da tatbikatın başarıyla icra edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tatbikata katılan kurum, kuruluş ve STK'lara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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