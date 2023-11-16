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        Diyabetli çocuklar kendilerine özel kampta yeni teknolojileri kullanmayı öğrendi

        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğiyle Kartepe'de düzenlenen Diyabet Aile Kampı'na katılan tip 1 diyabetli çocuklar hastalığın yönetimindeki yeni teknolojilerle tanıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:42 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:42
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        Diyabetli çocuklar kendilerine özel kampta yeni teknolojileri kullanmayı öğrendi
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        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğiyle Kartepe'de düzenlenen Diyabet Aile Kampı'na katılan tip 1 diyabetli çocuklar hastalığın yönetimindeki yeni teknolojilerle tanıştı.

        KOÜ'nün Kartepe'deki uygulama otelinde düzenlenen kampta, 10 yaş altı 35 diyabetli çocuk ve aileleri, hem eğitici hem de eğlenceli aktivitelerle bir araya geldi. Kampta, çocuklar ve aileleri, diyabet eğitimi ile yeni teknolojilerin pratik kullanımını da öğrenme fırsatı buldular.

        Yapay pankreası kısmen taklit eden kan şekeri izleme sensörü ve insülin pompası gibi yeni diyabet teknolojilerinin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

        Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bölüm Başkanı Filiz Mine Çizmecioğlu Jones, son yıllarda otoimmün hastalıkların 10 yaş altı çocuklarda daha fazla görülmeye başladığını belirterek, ailelerin bir araya gelerek destek olma ihtiyacını fark ettiklerini ve teknoloji uygulamalı bir kamp düzenlediklerini söyledi.

        Jones, ebeveynler eğitimdeyken çocukların da çeşitli aktivitelerle eğlenerek öğrenme şansı elde ettiğini anlatarak, aileler arasındaki dayanışma duygusunun doğada geçirilen zamanla daha da güçlendiğini vurguladı.

        Kan şekeri izleme sensörü ve insülin pompası gibi yeni teknolojilerin uygulamalı olarak tanıtıldığı teknoloji kampı gerçekleştirdiklerini aktaran Jones, "Kampa diyabet ekibi doktorlarımız, hemşirelerimiz, beslenme uzmanımızla birlikte toplam 130 kişi katıldı. Gerçekten bizler ekip olarak çok faydalandık. Anne ve babalarımız sorunlarını dile getirdiler, bilgilerini yenilediler. Çocuklarımız korkmadan uygulamaları yapabildiler." ifadelerini kullandı

        Jones, çocuk veya yetişkin tüm tip 1 diyabetlilerin tanı anından itibaren yaş sınırı olmaksızın sosyal güvenlik geri ödeme kapsamında bu teknolojilere erişiminin sağlanmasının öncelikli sağlık politikası olması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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