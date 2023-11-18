Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 kişinin yaralandığı trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 06 BH 1061 kamyonet, Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde aynı istikamette giden henüz plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen bir araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü ile yanındaki 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan otoyolun Ankara istikameti, kamyonetin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Kamyonetin çarptığı aracın kaçan sürücüsü aranıyor.