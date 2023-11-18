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        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 09:00 Güncelleme: 18.11.2023 - 09:00
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        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Amiral Caddesi kesişiminde Y.K. idaresindeki 20 ACY 333 plakalı motosiklet ile B.B. idaresindeki 16 RV 481 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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