Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Amiral Caddesi kesişiminde Y.K. idaresindeki 20 ACY 333 plakalı motosiklet ile B.B. idaresindeki 16 RV 481 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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