Kocaeli'de denizde oluşan kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kirlilik ve mazot kokusu şikayetiyle ilgili incelenmek üzere denizden numune alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kirlilik ve mazot kokusu şikayetiyle ilgili incelenmek üzere denizden numune alındı.

Dereköy Mahallesi sakinleri, deniz tabakasında kirlilik oluşması ve mazot kokusu gelmesi üzerine durumu belediyeye bildirdi.

Harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil kesiminde inceleme yaptı ve denizden numune aldı.

Kokunun ve kirliliğin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.