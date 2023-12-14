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        Kocaeli'de denizde oluşan kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kirlilik ve mazot kokusu şikayetiyle ilgili incelenmek üzere denizden numune alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:31
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        Kocaeli'de denizde oluşan kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kirlilik ve mazot kokusu şikayetiyle ilgili incelenmek üzere denizden numune alındı.

        Dereköy Mahallesi sakinleri, deniz tabakasında kirlilik oluşması ve mazot kokusu gelmesi üzerine durumu belediyeye bildirdi.

        Harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil kesiminde inceleme yaptı ve denizden numune aldı.

        Kokunun ve kirliliğin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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