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        Karamürsel'de imam hatip lisesi öğrencilerinden Filistin'e destek gösterisi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Akçakoca Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Filistinlilere destek olmak için gösteri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:13
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        Karamürsel'de imam hatip lisesi öğrencilerinden Filistin'e destek gösterisi
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Akçakoca Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Filistinlilere destek olmak için gösteri düzenledi.

        Ellerinde Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla okul bahçesinde toplanan öğrenciler, "Kahrolsun İsrail" ve "Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıyarak saldırılara tepki gösterdi.

        Etkinlikte renkli kağıtlardan Filistin bayrağı da oluşturan öğrenciler, hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Tertip komitesi adına konuşan öğretmen Ali Güven, okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerle Gazze'deki olaylara tepki göstermek amacıyla toplandıklarını belirterek, "Başta Gazze, Kudüs ve işgal altındaki bütün Filistin toprakları olmak üzere dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun rengine, cinsine, ırkına ve dinine bakmaksızın zalimler karşısında dua ve mücadelemizle mazlumların yanında olduğumuzu ilanen bildiririz." dedi.

        Müdür Vekili Aziz Bıyıklı da Filistin ve Gazze'de yaşananların insanlık adına utanç vesikası olduğunu belirterek, İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde tarihin en korkunç katliamını, soykırımını gerçekleştirdiğini söyledi.

        Gençlerin dünyanın neresinde olursa olsun zalimin zulmüne boyun eğmeyeceğini vurgulayan Bıyıklı, şunları kaydetti:

        "Dün Bosna'da, Karabağ'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Suriye'de yapılan zalimliğe karşı nasıl dik durmuşsak, bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız ve susmayacağız. Biliyoruz ki her imtihan bir imkandır ve şüphesiz Rabb'imizin müjdelediği zafer çok yakındır. Bize düşen Siyonist İsrail'e karşı mücadele veren Filistinli kardeşlerimizi dualarımızla desteklemektir. Her platformda kardeşlerimizin haklarını savunmaktır. İsrail mallarını boykot ederek zulme ortak olmamak ve zalimin yargıcı olmaktır."

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Yıldız ve veliler de katıldı.

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        Galeri

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