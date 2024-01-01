Kocaeli'de deniz ulaşımında geçen yıl 480 bin yolcu taşındı Kocaeli'de geçen yıl 480 bin yolcunun Büyükşehir Belediyesinin deniz ulaşımını tercih ettiği bildirildi.

Kocaeli'de geçen yıl 480 bin yolcunun Büyükşehir Belediyesinin deniz ulaşımını tercih ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Ulaşımda Yenilik" sloganıyla kent genelinde yaşayan vatandaşların daha hızlı ve güvenli seyahat etmelerine olanak sağlandığı, kara dışında İzmit Körfezi'nde deniz ulaşımı hizmetinin de sunulduğu aktarıldı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Müdürlüğünce, İzmit Körfezi'nde 2 yolcu vapuru ve 4 yolcu motoru filosuyla İzmit 1 Mart İskelesi ile Gölcük, Değirmendere, Karamürsel, Derince, Tütünçiftlik, Yarımca, Hereke ve Darıca iskeleleri arasında yolcu taşımacılığı yapıldığı bildirilen açıklamada, toplu taşıma hizmetleri dışında günlük, mevsimlik turlar ve aktivitelerin de düzenlendiği kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince verilen deniz ulaşım hizmetinden 2023 yılında 480 bin yolcunun yararlandığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ayrıca, yaz aylarında düzenlenen 'Büyük Ada' ve 'Mehtap' gezilerine 17 bin 856 kişi katılım sağladı. 1 yılda deniz ulaşımında yapılan özel gezilerde 6 bin 300 yolcu taşındı. Bu yolculukların haricinde Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğünce Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu kararla bayramlarda ücretsiz ulaşım doğrultusunda yaklaşık 50 bin vatandaşımız deniz ulaşımından faydalandı. Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı TCG Anadolu isimli askeri gemi, 2023 yılının son günlerinde Kocaelili vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu ziyaretler kapsamında vatandaşların Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğünce yolcu gemileri ile askeri gemiye ulaşımı sağlandı."