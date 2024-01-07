Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de sahildeki açık otoparkın bir kısmını su bastı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fırtına nedeniyle dalgaların karaya ulaşması sonucu sahildeki açık otoparkın bir kısmını su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 19:05 Güncelleme: 07.01.2024 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de sahildeki açık otoparkın bir kısmını su bastı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fırtına nedeniyle dalgaların karaya ulaşması sonucu sahildeki açık otoparkın bir kısmını su bastı.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle İzmit Körfezi'nin sahil bandında yer yer dalga aşmaları meydana geldi.

        Dalgaların karaya ulaşması sonucu Karabaş Mahallesi sahilindeki açık otoparkın bir bölümünü su bastı.

        Yaklaşık 200 metrekarelik alanda 8-10 santimetre yüksekliğinde su birikintisi oluştu. Bu alana tedbir amaçlı emniyet şeridi çekildi.

        Öte yandan, fırtına akşama doğru etkisini kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz'le Fener alayı!
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Cengiz Ünder şov!
        Cengiz Ünder şov!
        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de sağanak ve fırtına; deniz taştı, yollar ve otopark su altında ka...
        Kocaeli'de sağanak ve fırtına; deniz taştı, yollar ve otopark su altında ka...
        Kocaeli'de erik ağacı ocak ayında meyve verdi
        Kocaeli'de erik ağacı ocak ayında meyve verdi
        Ertuğrul Sağlam´dan 'Beşiktaş' açıklaması
        Ertuğrul Sağlam´dan 'Beşiktaş' açıklaması
        Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'dan Beşiktaş açıklaması:
        Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'dan Beşiktaş açıklaması:
        Organları bağışlanan Özge´nin cenaze aracına, `6 bedene yeniden can oldun'...
        Organları bağışlanan Özge´nin cenaze aracına, `6 bedene yeniden can oldun'...
        Kars´taki zincirleme kazada ölen 2 kişi, Kocaeli'de toprağa verildi
        Kars´taki zincirleme kazada ölen 2 kişi, Kocaeli'de toprağa verildi