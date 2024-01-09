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        Kocaeli'de 2. Turizm Sektör Buluşması başladı

        Kocaeli'nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve turizm rotalarının tanıtılması amacıyla düzenlenen "2. Turizm Sektör Buluşması" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:59 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:11
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        Kocaeli'de 2. Turizm Sektör Buluşması başladı
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        Kocaeli'nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve turizm rotalarının tanıtılması amacıyla düzenlenen "2. Turizm Sektör Buluşması" başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kocaeli Üniversitesi, TÜRSAB ve Kocaeli Otel İşletmecileri işbirliğinde düzenlenen organizasyona yurt içi ve yurt dışından katılan 150 acente yetkililerine, kentin turizm rotaları rehberler eşliğinde tanıtılıyor.

        İzmit Tarihi Kapanca Sokak'ın gezilmesiyle başlayan programın ilk günü Başiskele Yuvacık Barajı, Gölcük Yazlık Ilıcası, Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze Malkoçoğlu Türbesi, Tarihi Su Dolabı, Körfez Hereke Kalesi'nin tanıtılmasıyla devam edecek.

        Programa katılan acente yetkilisi Eren Güzel, Erzurum'dan Kocaeli'ye geldiğini belirtti.

        Kocaeli'yi ilk kez ziyaret ettiğini aktaran Güzel, "İstanbul-Ankara arasında olan Kocaeli, bizler için artık bir şey ifade edecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Osmanlı'nın ve birçok tarihi eserin bulunduğu geçmişe dayalı bu şehri tanımak için çok güzel bir aktivite oldu. Erzurum'dan 6 kişilik ekip olarak geldik. Buralara gelmek gerçekten çok güzeldi. Turumuzun sonunda çok daha güzel bilgiler elde edeceğiz. Bizler de bu taraflara gelmeye, insanları getirmeye ve tanıtmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Güzel, Kocaeli'ye "sanayi kenti" olarak tanıdıklarına değinerek, kentin aslında sanayinin dışında çok güzel bir tarihe sahip olduğunu vurguladı.

        İlham Seyyale, gezdikleri Kapanca Sokak'taki Osmanlı mimarisini yaşatan evlerin çok iyi restore edildiğine işaret ederek, "İzmit gelip geçilecek bir yer değil. En az 2-3 gün kalınması, gezilmesi gereken bir yer. Kocaeli, tarih dolu bir yer. İlk etapta acentelerle bunu yaygınlaştırmaya ve yurt dışına da bunu duyurmaya çalışıyor. Çok güzel bir şey bu. Biz her türlü desteğimizi vereceğiz. İstanbul'un var olan tarihi yarım adası, Boğazı artık dünya markası, bu biliniyor. Ama İstanbul'un dışında da bir tarih olduğunu ve Roma döneminin çok önemli tarihi kalıntılarının olduğu en yakın yer Kocaeli." ifadelerini kullandı.

        Etkinlik kapsamında yarın Kartepe ilçesi, Ayrı Gezegen Cam Teras, Gökyüzü Eli, Kartepe Kayak Merkezi, doğa turizmi tutkunlarının uğrak yeri Ormanya, Sekakamp ve Maşukiye tanıtılacak.

        Program, 11 Ocak'ta Kocaeli Kongre Merkezi'nde turizm acenteleri ve işletmecilerin bir araya gelerek stant açmasıyla sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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