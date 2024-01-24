Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 12 ayrı hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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