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        Karamürsel Kent Konseyi, esnafla buluştu

        Karamürsel Kent Konseyi, kentin ekonomik ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla esnafla işbirliği toplantısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 14:07 Güncelleme: 19.01.2025 - 14:17
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        Karamürsel Kent Konseyi, esnafla buluştu
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        Karamürsel Kent Konseyi, kentin ekonomik ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla esnafla işbirliği toplantısı yaptı.

        Karamürsel Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Konsey Başkanı Ahmet Kök, ayrım gözetmeden ilçede yaşayan insanların tümünü kucaklayarak görev yaptıklarını belirtti.

        Kaynaşma ve kaynaştırma anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kök, "Küçük olsun benim olsun, idaresi kolay olsun anlayışının dışında büyük olsun hepimizin olsun, yerel yönetime tabandan daha fazla katılım sağlayalım anlayışı içerisinde kent konseyleri görev yaparlar. Bizler 3 ay önce yönetime geldik. Kültür sanat müzik, eğitim sağlık çevre, turizm, tarım hayvancılık, iş insanları, afet ve ilk yardım, denizcilik ve spor çalışma grupları oluşturduk. Karamürsel'e faydalı olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, başkan yardımcısı İlkay Kaya, siyasi partilerin ve STK'lerin temsilcileri, meclis üyeleri ile esnaf katıldı.

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