Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        "Buz"dan yaptıkları heykellerle Türkiye'nin adını duyuruyorlar

        ŞENGÜL AZBAY - Türk akademisyenler, 2015 yılından bu yana 3 kıta 12 ülkede katıldıkları buzdan heykel yarışmalarında elde ettikleri başarılarla Türkiye'nin adından söz ettiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Buz"dan yaptıkları heykellerle Türkiye'nin adını duyuruyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞENGÜL AZBAY - Türk akademisyenler, 2015 yılından bu yana 3 kıta 12 ülkede katıldıkları buzdan heykel yarışmalarında elde ettikleri başarılarla Türkiye'nin adından söz ettiriyor.

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Çınar, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Konak ve öğretim görevlisi Tayfun Konak'tan oluşan takım, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Stillwater'da 17-21 Ocak tarihlerinde düzenlenen Kar Heykel Şampiyonası'na katıldı.

        ABD, Ekvador, Fransa, Finlandiya, Galler, Kanada ve Meksika ekipleriyle yarışan Türk takımı, "Çatlak (Crack)" isimli eserle dünya ikincisi olarak, başarılarına yenisini ekledi.

        - "3 ayrı kıtadan ödül almış bir heykel ekibi olduk"

        Doç. Dr. Ceyhun Konak, AA muhabirine, 2015 yılında Çin'deki yarışmaya katıldıklarını belirterek, ilk deneyimlerini orada yaşadıklarını söyledi.

        Konak, profesyonel heykeltıraş olduğunu ve bu alanda malzeme bilgisine sahip olduklarını aktararak, Çin'de ilk defa kar ve buz heykelinin yapımına ilişkin tecrübe edindiklerini kaydetti.

        Yarışmada doğal malzemelerden eserler yaptıklarına dile getiren Konak, "Eksi 20 derecelerde bir buz kütlesi, taş kadar mukavemete sahiptir. Yani kar deyip, buz deyip geçmemek gerekiyor. Elinizle bunu ufalamanız mümkün değildir. Özel çelikten keskin aletleriniz olacak, motorlu aletleriniz olacak. Ancak onlarla bu malzemeyi işleyebilirsiniz." diye konuştu.

        Konak, geçen yıl "Organik Küpler (Organic Cubes)" isimli eserle yarışmadan üçüncülük ödülü aldıklarını, bu yıl "Çatlak (Crack)" adlı çalışmayla dünya ikincisi olduklarını ifade etti.

        Yarışmaya 100 takımın başvurduğunu ancak 12 takımın davet edildiğini belirten Konak, Kanada takımının birinci olduğunu kaydetti.

        Konak, 3 kıtada ve 12 ülkede yarışmalara katıldıklarına değinerek, "3 ayrı kıtadan ödül almış bir heykel ekibi olduk. Oraya giderek Türk varlığını, Türk kültürünü, Türk duruşunu göstermiş oluyoruz. Bayrağımızla orada oluyoruz. Orada olduğumuz sürece ay yıldızlı bayrağımız da yanımızda dalgalanıyor. Bu, bize gurur veriyor. Bizler kültür elçisiyiz." dedi.

        Bulundukları noktaya yaklaşık 10 yıllık süreçte geldiklerini anlatan Konak, "10 senenin sonunda ciddi başarılar yakalamaya başladık. Yani bu işin bir gelişim süreci var. Bir anda ertesi sene, bu ödülleri almaya başlamadık. Kanada, Amerika ve soğuk ülke takımları, bizden daha avantajlıydı. Biz ona rağmen kendimizi ödül alır noktaya getirdik." ifadelerini kullandı.

        Konak, Türkiye'nin de bu tür bir organizasyona ev sahipliği yapmasını arzu ettiklerini, bu anlamda başlatılacak çalışmalara elde ettikleri deneyimlerle katkı sunmak istediklerini dile getirdi.

        - "Orada var olmak, ülkemizi, bayrağımızı temsil etmek çok daha önemli"

        Tayfun Konak da seneye dünya birincisi olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Sanat, yarışma değildir. Herkes bence birinci. Orada var olmak, ülkemizi, bayrağımızı temsil etmek çok daha önemli." dedi.

        Bu sene Minnesota'da beklenenden çok daha soğuk bir dönem geçirildiğine değinen Konak, "Biz ortalama gündüz eksi 20 derecelerde çalıştık. Bunun için özel ekipmanlarımız, kıyafetlerimiz 10 kilogram ağırlığındaydı. Soğuk havada oldukça zorlandık. Diğer ülkelerin avantajları vardı. Ama kültürümüzle, edindiğimiz sanat tecrübesiyle, vizyonumuzla başarıya ulaştık." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        Sacha Boey imza için Almanya'da
        Sacha Boey imza için Almanya'da
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        1999 depreminde ağır kayıplar veren Kocaeli'nin röntgeni çekiliyor
        1999 depreminde ağır kayıplar veren Kocaeli'nin röntgeni çekiliyor
        Kocaeli'de 3 milyon 360 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 3 milyon 360 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de kızak tesisinde 2 çalışan bıçakla yaralandı
        Kocaeli'de kızak tesisinde 2 çalışan bıçakla yaralandı
        Bakan Kacır, Kocaeli'de Verimlilik Proje Ödül Töreni'nde konuştu:
        Bakan Kacır, Kocaeli'de Verimlilik Proje Ödül Töreni'nde konuştu:
        Bakan Kacır: İnanıyorum ki Türk bilim insanları akın akın yeniden ülkemize...
        Bakan Kacır: İnanıyorum ki Türk bilim insanları akın akın yeniden ülkemize...
        Bakan Kacır, Kocaeli'de 35. Sağlık Zirvesi'nde konuştu:
        Bakan Kacır, Kocaeli'de 35. Sağlık Zirvesi'nde konuştu: