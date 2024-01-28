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        Vali Yavuz, Kartepe'de aile ziyaretlerinde bulundu

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kartepe ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 18:48 Güncelleme: 28.01.2024 - 19:17
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        Vali Yavuz, Kartepe'de aile ziyaretlerinde bulundu
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kartepe ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretlerine devam ediyor.

        Kartepe ilçesindeki 10 aileyi evlerinde ziyaret eden Yavuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan ailelerin, sıkıntı ve taleplerini dinledi.

        Vali Yavuz, daha sonra ilgili kurumlara yapılması gerekenler noktasında talimat verdi.

        Ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Vali Yavuz, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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