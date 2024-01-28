Vali Yavuz, Kartepe'de aile ziyaretlerinde bulundu
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kartepe ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kartepe ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretlerine devam ediyor.
Kartepe ilçesindeki 10 aileyi evlerinde ziyaret eden Yavuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan ailelerin, sıkıntı ve taleplerini dinledi.
Vali Yavuz, daha sonra ilgili kurumlara yapılması gerekenler noktasında talimat verdi.
Ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Vali Yavuz, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
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