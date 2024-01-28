Kocaeli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Derince ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, olaya ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16 Ocak'ta Harikalar Sahili'nde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Cafer Karaman, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Karaman'ın ölümünün ardından haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan zanlılar C.K, Ç.B. ve yaşı 18'den küçük olan A.E. yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Karaman'ın cenazesinin, defnedilmek üzere bugün Gaziantep'e gönderildiği öğrenildi.