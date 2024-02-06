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        Kocaeli merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Kocaeli merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 101 ton 562 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 22:04 Güncelleme: 06.02.2024 - 22:04
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        Kocaeli merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 101 ton 562 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında değişik tarihlerde Kocaeli ile 4 ilde 7 ayrı operasyonda 101 ton 562 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

        Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli ile 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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