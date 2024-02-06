Kocaeli merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli ile 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında değişik tarihlerde Kocaeli ile 4 ilde 7 ayrı operasyonda 101 ton 562 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

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