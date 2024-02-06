Esnafa silah zoruyla senet imzalatan 4 şüpheli tutuklandı
KOCAELİ'de, esnaf Kemal T.'yi iş yerinde darbedip, silah zoruyla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4´ü tutuklandı.
KOCAELİ'de, esnaf Kemal T.'yi iş yerinde darbedip, silah zoruyla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4´ü tutuklandı.
Olay, 2 şubat günü İzmit ilçesinde meydana geldi. Kemal T., iş yerine gelen kişiler taarfından darbederek, silah zoruyla senet imzalatıldı. Kemal T.'nin şikayetçi olması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri H.İ.S., Y.İ.S., İ.A., M.A.Ö. ve E.Ş., `yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlamaları ile gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Kocaeli Adliyesi´ne sevk edildi. Şüphelilerden Y.İ.S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, H.İ.S., İ.A., M.A.Ö. ve E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.