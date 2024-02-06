Esnafa silah zoruyla senet imzalatan 4 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ'de, esnaf Kemal T.'yi iş yerinde darbedip, silah zoruyla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4´ü tutuklandı.

Olay, 2 şubat günü İzmit ilçesinde meydana geldi. Kemal T., iş yerine gelen kişiler taarfından darbederek, silah zoruyla senet imzalatıldı. Kemal T.'nin şikayetçi olması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri H.İ.S., Y.İ.S., İ.A., M.A.Ö. ve E.Ş., `yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlamaları ile gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Kocaeli Adliyesi´ne sevk edildi. Şüphelilerden Y.İ.S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, H.İ.S., İ.A., M.A.Ö. ve E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.