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        Karamürsel ve Darıca'da 19 Mayıs törenlerle kutlandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ve Darıca ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 18:39 Güncelleme: 19.05.2024 - 18:39
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        Karamürsel ve Darıca'da 19 Mayıs törenlerle kutlandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ve Darıca ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Karamürsel İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Yıldız'ın sahildeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan etkinlik, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki güreş sahasında devam etti.

        Burada konuşan Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da, millet egemenliği ve tam bağımsızlık için yaktığı meşalenin heyecanını ve coşkusunu, aynı ruh ve heyecanla yaşadıklarını ifade etti.

        Kaymakam Osman Aslan Canbaba ise programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Darıca'da da etkinlik, Şehit Cevher Dudayev Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Programda resim, şiir, kompozisyon ve spor dallarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

        Etkinlikler öğrencilerin hazırladıkları gösterilerle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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