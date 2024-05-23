Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Tırın çarptığı direk ise seyir halinde olan Ali Ö. idaresindeki 16 APD 148 plakalı hafif ticari araca çarpıp hasara yol açtı.

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