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        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 03:08 Güncelleme: 23.05.2024 - 03:12
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        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        İbrahim Ç. yönetimindeki 59 DK 375 plakalı pet şişe su yüklü tır, D-100 kara yolunun Anadolu otoyolu bağlantı noktasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

        Kot farkı bulunan karşı şeride geçen tır, bir aydınlatma direğine çarparak devrildi.

        Tırın çarptığı direk ise seyir halinde olan Ali Ö. idaresindeki 16 APD 148 plakalı hafif ticari araca çarpıp hasara yol açtı.

        Yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Karayolları ekipleri, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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