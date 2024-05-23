Gebze'de lise öğrencileri yıl sonu sergisi açtı

Daha sonra öğrenciler müzik ve dans gösterisi sundu.

Ziya Gökalp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ekrem İbiş, yıl boyunca emek veren öğrencileri onurlandırmak için toplandıklarını söyledi.

Sergide öğrenciler tarafından tasarlanan kuklaların satışından elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak.

Ziya Gökalp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen sergide, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı ürünler yer aldı.

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