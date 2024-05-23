Gebze'de lise öğrencileri yıl sonu sergisi açtı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lise öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lise öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Ziya Gökalp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen sergide, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı ürünler yer aldı.
Sergide öğrenciler tarafından tasarlanan kuklaların satışından elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak.
Ziya Gökalp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ekrem İbiş, yıl boyunca emek veren öğrencileri onurlandırmak için toplandıklarını söyledi.
Öğrencilerden Şeyma Tığlı ise sergiden elde edecekleri geliri okula bağışlayacaklarını belirterek, derslerde kullandıkları malzemelerin temin edilmesine katkıda bulunacaklarını kaydetti.
Daha sonra öğrenciler müzik ve dans gösterisi sundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.