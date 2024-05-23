Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karamürsel'de üstün başarı gösteren jandarma personeline belge verildi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde üstün başarı gösteren jandarma personeline belge verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:56 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamürsel'de üstün başarı gösteren jandarma personeline belge verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde üstün başarı gösteren jandarma personeline belge verildi.

        Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, Asayiş İstihbarat Kısım Amiri Uzman Jandarma Serdal Açar ve Merkez Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Erdoğan Akıl ile 2 jandarma personelini makamında ağırladı.

        Jandarma personelinin başarılı çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten Canbaba, jandarma personelinin yaptığı çalışmalara değindi.

        Ekiplerin, birçok konuda başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini ifade eden Canbaba, "Trafikten hırsızlığa, uyuşturucuyla mücadeleden, araması olanlara kadar pek çok başarılı operasyona imza atıyorlar. Göstermiş oldukları üstün başarılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başarılarımızı, bu şekilde ödüllendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Canbaba, daha sonra üstün başarı gösteren jandarma personeline belge takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Nişanlısını ve annesini öldürmüştü! 4 yıldır firariydi!
        Nişanlısını ve annesini öldürmüştü! 4 yıldır firariydi!
        Antalya adeta kayboldu!
        Antalya adeta kayboldu!
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Gözler sokak hayvanları düzenlemesinde
        Gözler sokak hayvanları düzenlemesinde
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Ayıp II
        Ayıp II
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

        Benzer Haberler

        Gebze'de lise öğrencileri yıl sonu sergisi açtı
        Gebze'de lise öğrencileri yıl sonu sergisi açtı
        Kocaeli'de 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de polis otosundaki bir şüphelinin ölümüne ilişkin davada karar
        Kocaeli'de polis otosundaki bir şüphelinin ölümüne ilişkin davada karar
        Husumet beslediği icra memurunu tabancayla vuran avukat: Evet, ben bir suç...
        Husumet beslediği icra memurunu tabancayla vuran avukat: Evet, ben bir suç...
        Kocaeli'de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Kocaeli'de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu