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        Kocaeli'de 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi

        Kocaeli'de bir tırda 1 milyon 540 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:19 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:19
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        Kocaeli'de 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'de bir tırda 1 milyon 540 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden bir tırı Körfez kesiminde durdurdu.

        Tırda yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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