Kocaeli'de 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'de bir tırda 1 milyon 540 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de bir tırda 1 milyon 540 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden bir tırı Körfez kesiminde durdurdu.
Tırda yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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