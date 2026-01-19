Kocaeli'de silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bir işletmenin önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak’ta Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki bir işletmenin önünde M.C.A. ile M.C.P’nin silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin çalışma yapıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın şüphelileri olduğu belirlenen S.B. ile T.Y. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

