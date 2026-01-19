Habertürk
Habertürk
        Kocaeli'de silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir işletmenin önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 19:16 Güncelleme: 19.01.2026 - 19:16
        Kocaeli'de silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bir işletmenin önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak’ta Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki bir işletmenin önünde M.C.A. ile M.C.P’nin silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin çalışma yapıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın şüphelileri olduğu belirlenen S.B. ile T.Y. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

