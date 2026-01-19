Kandıra'da kaçak avlanan 500 kalkan balığına el konuldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yürütülen denetimlerde, yasa dışı avlandığı belirlenen yaklaşık 500 kalkan balığı ele geçirildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda ekiplerce balıkçı barınağında gerçekleştirilen denetimde, ortalama 7,5 kilogram ağırlığında yaklaşık 500 kalkan balığının yasa dışı yollarla avlandığı tespit edildi.



Ele geçirilen balıklar muhafaza altına alınırken, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 3 kişiye idari yaptırım uygulandı.



Yetkililer, kalkan balığının belirli dönemlerde avlanmasının yasak olduğunu hatırlatarak, yasağa uymayanlara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.



Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve deniz ekosisteminin korunması amacıyla sahil şeridi ile balıkçı barınaklarında denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

