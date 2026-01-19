Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de motosiklet ve motokuryelere yönelik trafik yasağı yarın sona erecek

        Kocaeli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle uygulanan motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın sona erecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 21:49 Güncelleme: 19.01.2026 - 21:49
        Kocaeli'de motosiklet ve motokuryelere yönelik trafik yasağı yarın sona erecek
        Kocaeli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle uygulanan motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın sona erecek.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, söz konusu araçlara yönelik trafik tedbiri 20 Ocak Salı günü saat 10.00 itibarıyla kaldırılacak.

        Açıklamada, hava ve yol koşullarına bağlı olarak alınabilecek yeni tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

        Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla tedbirler alınmış, ikinci bir talimata kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

