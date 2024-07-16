Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kaymakam Yüksel Kara ile Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık konuşma yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kaymakam Osman Aslan Canbaba ile Belediye Başkanı Ahmet Çalık konuşma yaptı.

Karamürsel'de 4 Temmuz Mahallesi Atatürk Anıtı alanında resim sergisi düzenlendi. Etkinlikte resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ve Darıca ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

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