Karamürsel'de cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girilmesi uyarısı

Bu nedenle vatandaşlardan cankurtaran hizmetinin olduğu plajlarda, mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, olumsuz koşullar nedeniyle yaz sezonu boyunca cankurtaran hizmeti verilmeyen plajlarda denize girilmesinin tehlikeli olduğu vurgulandı.

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