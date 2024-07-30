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        Karamürsel'de cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girilmesi uyarısı

        Karamürsel Belediyesi, yaz sezonu boyunca cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girilmesi konusunda uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:59 Güncelleme: 30.07.2024 - 15:59
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        Karamürsel'de cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girilmesi uyarısı
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        Karamürsel Belediyesi, yaz sezonu boyunca cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girilmesi konusunda uyarıda bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, olumsuz koşullar nedeniyle yaz sezonu boyunca cankurtaran hizmeti verilmeyen plajlarda denize girilmesinin tehlikeli olduğu vurgulandı.

        Bu nedenle vatandaşlardan cankurtaran hizmetinin olduğu plajlarda, mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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