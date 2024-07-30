Karamürsel'de cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girilmesi uyarısı
Karamürsel Belediyesi, yaz sezonu boyunca cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girilmesi konusunda uyarıda bulundu.
Karamürsel Belediyesi, yaz sezonu boyunca cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girilmesi konusunda uyarıda bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamada, olumsuz koşullar nedeniyle yaz sezonu boyunca cankurtaran hizmeti verilmeyen plajlarda denize girilmesinin tehlikeli olduğu vurgulandı.
Bu nedenle vatandaşlardan cankurtaran hizmetinin olduğu plajlarda, mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.
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