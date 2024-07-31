Kocaeli Şehir Hastanesi Cerrahi Onkolojisi Kliniği, hastalara umut oluyor

Kocaeli Şehir Hastanesi Cerrahi Onkolojisi Kliniği, kanser tarama, tanı ve tedavi süreçlerinde çeşitli tıp dallarıyla işbirliği yaparak hastalara tedavi imkanı sunuyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yenilikçi yaklaşımıyla kanser hastalarına umut olmaya devam eden Cerrahi Onkolojisi Kliniğinde, uzman hekimler Mevlüt Yordanagil ve Yusuf Arslan görev alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzman Dr. Yordanagil, cerrahi onkolojisi veya kanser cerrahisinin, kanser tarama ve tanı süreçlerinde önemli yer tuttuğunu belirtti.

Kanser tanısı konulan hastaların, multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirildiğini ve tedavi edildiğini aktaran Yordanagil, tanı ve tedavi süreçlerinin, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, gastroenteroloji, endokrinoloji ve nükleer tıp gibi çeşitli tıp dallarıyla iş birliği içinde planlandığını ve uygulandığını bildirdi.

Yordanagil, hastanın ameliyat için uygunluğunu etkileyen faktörler arasında yaş, genel fiziksel durum, ek hastalıklar, tümörün tipi, büyüklüğü, yeri ve evresi gibi faktörlerin bulunduğuna değinerek, "Bazı durumlarda medikal ve radyasyon onkolojisi uzmanlarıyla birlikte değerlendirilen hastalara ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası kemoterapi ya da radyoterapi uygulanabilmektedir." ifadelerini kullandı.