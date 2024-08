Bakan Murat Kurum, Kocaeli'de İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz milletimizin yaralarının sarılması için gece gündüz çalışıp yüzbinlerce konut yaparken, onlar Roma'da günlerini gün ediyor." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Kocaeli 108. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Kurum, AK Parti hükümetlerinin 22 yıldır hayata geçirdiği çalışmalara değinerek, Türkiye'yi, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat fazlası hizmetle, yatırımla ve projelerle tanıştırdıklarını söyledi.

"Şehirlerimizin polemiklerle, yalan ve iftirayla kaybedecek vakti yok. İcraata, projeye, esere ihtiyacı var. Tartışmaya değil, yatırıma ihtiyacı var. Türkiye bir deprem ülkesidir. Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Bunu en iyi Kocaeli bilir. Biz Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde depreme karşı sorumluluklarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Ama artık muhalefet ve belediyelerinin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Cumhurbaşkanı'mız belediyelere, 'SGK borçlarınızı ödeyin' dedi. Bunu niye dedi; Milyarlarca borcu var belediyelerin de ondan söyledi. Onlar ne yapıyor; Hemen her zaman yaptıkları gibi en iyi bildikleri iş olan bahanelere sarılıyorlar. Biri 'personel vermiyorsunuz' deyip bahane uyduruyor, bir diğeri üzerine düşen işi yapmadan, 'bakanlıktan alacağım var.' diyor. Millete, hizmete gidecek olan o borçları ödemiyorsunuz ama iş Paris'te, Roma'da parti yapmaya gelince kaynakları, paraları hemen buluveriyorsunuz. Bu millet sizi, bu aymazlığın, bu bahanelerin arkasına sığınırken değil, işinizi hakkıyla yaparken görmek istiyor, kendi yanında görmek istiyor. Paris'e, Roma'ya gelince para var ama 'SGK borçlarını ödeyin.' dendiği zaman para yok. "

Yerel seçimlerde, tüm Türkiye'de istedikleri neticeleri alamadıklarını, buna rağmen milletin AK Parti ve Cumhur İttifakı'na güvendiğini işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Milletimiz, yerel seçimlerde bize 'kendi öz evladına nasihat eder gibi' ince bir mesaj verdi. 'Yarın yine sandığa gideceğim. Sen eksiklerini gider, benim oyum yine sana' dedi. Şimdi bize düşen görev, partimize gönül vermiş her bir kardeşimizle milletimize koşmaktır. 2002'nin kendi şartları olduğunu, artık 2024’ün kendi şartlarıyla geldiğini unutmadan koşacağız. Milletimizin nabzını daha iyi tutacağız, beklentilerini en hızlı ve doğru şekilde karşılayacağız. Milletimizin hoşnutsuz olduğu alanları, bizzat sahada tespit edeceğiz. Milletimizin bizden beklediği sorunlarının üzerine gideceğiz. Bu sorunları teker teker çözeceğiz. Heyecanımızı kaybetmeyeceğiz. Her gün taze bir heyecanla işimize başlayacağız. Her gün sanki yarın seçim varmış gibi çalışacağız. Tüm gönülleri yeniden kazanacağız. Milletimizin de desteğiyle, bu ekonomik sıkıntıları atlatacağız."