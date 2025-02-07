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        Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle skuter ve motosikletlerin trafiği çıkışı yasaklandı (3)

        TEM'DEKAR; ULAŞIMDA AKSAMA YOKKocaeli'de dün başlayan kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 00:16 Güncelleme: 07.02.2025 - 00:20
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        Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle skuter ve motosikletlerin trafiği çıkışı yasaklandı (3)
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        TEM’DEKAR; ULAŞIMDA AKSAMA YOK

        Kocaeli’de dün başlayan kar aralıklarla etkisini sürdürüyor. TEM yolunun İzmit geçişi Gültepe Dinlenme tesisi mevkisinde kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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