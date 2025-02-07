Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle skuter ve motosikletlerin trafiği çıkışı yasaklandı (3)
TEM'DEKAR; ULAŞIMDA AKSAMA YOKKocaeli'de dün başlayan kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.
TEM’DEKAR; ULAŞIMDA AKSAMA YOK
Kocaeli’de dün başlayan kar aralıklarla etkisini sürdürüyor. TEM yolunun İzmit geçişi Gültepe Dinlenme tesisi mevkisinde kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
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