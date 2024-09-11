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        Kocaeli'de bacağına maganda kurşunu isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rastgele açılan ateş sonucu bacağına mermi isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 01:51 Güncelleme: 11.09.2024 - 02:15
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        Kocaeli'de bacağına maganda kurşunu isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rastgele açılan ateş sonucu bacağına mermi isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

        Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, motosiklet üzerinden silahla ateş açıldı.

        Bu sırada bölgede bulunan ve işten çıkarak evine doğru giden bir kişinin baldırına mermi isabet etmesi üzerine sağlık ekipleri ve polise haber verildi.

        İlk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı, tedavi altına alındı.

        Polis silahla ateş ettikten sonra hızla bölgeden uzaklaşan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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