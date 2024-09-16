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        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 01:32 Güncelleme: 16.09.2024 - 01:35
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        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.Ç. idaresindeki 34 DGG 833 plakalı motosiklet, D-605 kara yolu İzmit istikameti Kocabayramlar Mahallesi mevkisinde karşı yönde seyreden E.O. yönetimindeki 31 RS 768 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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