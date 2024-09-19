Kocaeli'de 3 milyon 350 bin lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Araçlarda yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon 350 bin lira olan ünlü markalara ait 600 parfüm, 250 kozmetik ürünü ve 400 kol saati ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde 2 araç durduruldu.

Kocaeli'de 3 milyon 350 bin lira piyasa değerinde kaçak malzeme ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

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