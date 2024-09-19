Kickboksçu Sinem'in hedefi ay yıldızlı formayı giymek

Dünya Gençler Kickboks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan 18 yaşındaki milli kickbokscu Sinem Erdoğan, büyüklerde milli takıma seçilip Avrupa ve dünya turnuvalarında madalyalar elde etmeyi hedefliyor.

Macaristan'ın Budapeşte kentinde 23 Ağustos-1 Eylül'de düzenlenen organizasyonda 3. olan Sinem, Türkiye şampiyonalarında kazanacağı başarılarla milli takıma girmeyi ve 7-17 Ağustos 2025'te Çin'in Chengdu şehrinde yapılacak Büyükler Kickboks Dünya Şampiyonası'nda yer almayı istiyor.

Sinem, AA muhabirine, Dünya Gençler Şampiyonasına aksiliklere katıldığını belirterek "Kendi stilim olmamasına rağmen orada dünya 3'üncüsü oldum. Seneye dünyada şampiyonluk istiyorum. Türkiye şampiyonalarında şampiyon olup büyüklerde milli takıma girmek ve dünya şampiyonu olmak istiyorum. Çalıştıktan sonra her şeyin olacağını düşünüyorum." diye konuştu.