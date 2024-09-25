Kocaeli'de motosiklet sürücüsü ile yayanın kavgası güvenlik kamerasında
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet sürücüsü ile yaya arasında çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet sürücüsü ile yaya arasında çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Caddesi'nde motosikletiyle önündeki otomobili sollamaya çalışan sürücü A.A, bu sırada yaya A.Ş'nin eline çarpınca ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücü tarafından darbedilen A.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, ikili arasında çıkan kavgayı vatandaşların ayırdığı görülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.