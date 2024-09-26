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        Kocaeli'de "İMES Kariyer Günleri İstihdam Fuarı" başladı

        Kocaeli'de düzenlenen istihdam fuarı, çalışma hayatına hazırlanan öğrenciler ve iş arayan vatandaşları firmalarla bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:28 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:57
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        Kocaeli'de "İMES Kariyer Günleri İstihdam Fuarı" başladı
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        Kocaeli'de düzenlenen istihdam fuarı, çalışma hayatına hazırlanan öğrenciler ve iş arayan vatandaşları firmalarla bir araya getirdi.

        Kocaeli Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi, Dilovası Belediyesi, Darıca Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinin destekleriyle İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Merkezi'nde 26-27 Eylül'de yapılacak İMES Kariyer Günleri İstihdam Fuarı için açılış töreni düzenlendi.

        Fuarda stant açan 84 firmanın temsilcileri, iş hayatına hazırlanan, geleceğini planlamak isteyen lise ve üniversite öğrencileriyle iş arayan vatandaşlara bilgi verdi, ilgililer özgeçmişlerini bıraktı.

        İstihdama katkı sağlanması ve firmaların eleman eksikliğinin de giderilmesi amaçlanan fuara, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Kocaeli Büyükşehir Başkan Yardımcısı Hasan Soba, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, firma temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Aktaş, AA muhabirine, sanayicilerin ihtiyacı olan nitelikli elemanla geleceğini planlamak isteyen öğrencileri bir araya getirdiklerini söyledi.

        Firmalardaki açık pozisyonlara iş arayan kişilerin direkt başvurabileceğini anlatan Aktaş, "Üniversite son sınıf ve ara sınıflarda okuyan öğrencilerle meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz gelecekte istihdam edilecekleri, iş olanaklarını bulacakları firmaları tanıma imkanları oluyor. Gençler burada kendi öz geçmişlerini hazırlamayı öğrenmekten, öz geçmişlerini firmalara vermeye kadar öğreniyorlar. Bir nevi iş hayatına hazırlık aşamasında ilk merdivenleri çıkmış oluyorlar." diye konuştu.

        İMES Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, 4 milyon metrekare alanda 353 fabrika ve işletme olduğunu, eleman sıkıntısını gidermek için fuar düzenlediklerini belirtti.

        Üniversitelerden, meslek okullarından ve iş arayan vatandaşlardan gelenlere istihdam sağlayabilmeyi amaçladıklarını aktaran Tokkan, "O yüzden istihdamı artırabilmek, fabrikalarımıza yeni çalışanlarını yetiştirebilmek ve bulabilmek. Bugün çok da faydalı oldu. Bunu her sene geliştireceğiz inşallah. İçeride 84 standımız vardı. Yaptığımız etkinlik çok güzel oldu." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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