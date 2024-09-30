Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira ceza verildi

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iş yerinde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 09:12 Güncelleme: 30.09.2024 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira ceza verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iş yerinde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira idari ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Gölcük'teki denetimlerde iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, 3 kişiye 19 bin 275 lira idari para cezası uyguladı, 3 bin 200 liraya el koydu.

        İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen M.Ö. hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Trump'tan Google'a: Dava açacağım
        Trump'tan Google'a: Dava açacağım
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        Çöp dolu evinde ölü bulundu
        Çöp dolu evinde ölü bulundu
        Almanya Cumhurbaşkanı, İtalya'dan özür diledi
        Almanya Cumhurbaşkanı, İtalya'dan özür diledi
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?

        Benzer Haberler

        "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları, Kocaeli'de yapıldı
        "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları, Kocaeli'de yapıldı
        İzmit Körfezi'nde flamingo popülasyonu arttı
        İzmit Körfezi'nde flamingo popülasyonu arttı
        Pazarcıyı, alacak meselesi nedeniyle öldürmüş
        Pazarcıyı, alacak meselesi nedeniyle öldürmüş
        Pazarcıyı, alacak meselesi nedeiyle öldürmüş
        Pazarcıyı, alacak meselesi nedeiyle öldürmüş
        İzmit Körfezi'nde flamingo popülasyonu arttı
        İzmit Körfezi'nde flamingo popülasyonu arttı
        Aşiret düğününde geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL para takıldı
        Aşiret düğününde geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL para takıldı