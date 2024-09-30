Karamürsel'de sahil ve parklarda çevre temizliği yapıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Dünya Temizlik Günü" ve "Dünya Çevre Sağlığı Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Karamürsel Kamp Karavan Turizm Derneği üyeleri, Kayacık Mahallesi Kordon sahilindeki karavan parkı ile konser alanının çevresinde temizlik yaptı.

Dernek başkanı Serdar Gedikli, gazetecilere, "Dünya Temizlik Günü" ve "Dünya Çevre Sağlığı Günü" kapsamında düzenledikleri etkinliğe 46 üyenin katıldığını söyledi.

Kıyıların, sokakların, cadde ve parkların temiz tutulmasının çok önemli olduğunu ifade eden Gedikli, "Bulunduğumuz ve yaşadığımız her yer evimiz bir anlamda. Atıklarımızı ayrıştırmamız, değerlendirmemiz çok önemli. Doğmamış nesillere karşı sorumluluğumuz var. Onların daha temiz dünyada doğup, büyüyüp yaşama hakları var." diye konuştu.