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        Karamürsel'de sahil ve parklarda çevre temizliği yapıldı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Dünya Temizlik Günü" ve "Dünya Çevre Sağlığı Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:42 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:14
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        Karamürsel'de sahil ve parklarda çevre temizliği yapıldı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Dünya Temizlik Günü" ve "Dünya Çevre Sağlığı Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Karamürsel Kamp Karavan Turizm Derneği üyeleri, Kayacık Mahallesi Kordon sahilindeki karavan parkı ile konser alanının çevresinde temizlik yaptı.

        Dernek başkanı Serdar Gedikli, gazetecilere, "Dünya Temizlik Günü" ve "Dünya Çevre Sağlığı Günü" kapsamında düzenledikleri etkinliğe 46 üyenin katıldığını söyledi.

        Kıyıların, sokakların, cadde ve parkların temiz tutulmasının çok önemli olduğunu ifade eden Gedikli, "Bulunduğumuz ve yaşadığımız her yer evimiz bir anlamda. Atıklarımızı ayrıştırmamız, değerlendirmemiz çok önemli. Doğmamış nesillere karşı sorumluluğumuz var. Onların daha temiz dünyada doğup, büyüyüp yaşama hakları var." diye konuştu.

        Gedikli, çevreye karşı sorumluluk bilincinin dünyada her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Bizler de dernek olarak bulunduğumuz yeri, sahili, vatandaşların vakit geçirdikleri alanları temizleyerek farkındalık oluşturmak istedik." dedi.​​​​​​​

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