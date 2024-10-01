Kocaeli'de kamyonetle çarpışan servis minibüsü evin duvarına çarptı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kamyonetle çarpışmasının ardından bir evin duvarına vuran servis minibüsünde hasar oluştu.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kamyonetle çarpışmasının ardından bir evin duvarına vuran servis minibüsünde hasar oluştu.
Mimar Sinan Mahallesi 514. Sokak'ta Z.A. idaresindeki 41 P 3573 plakalı servis minibüsü, A.S'nin kullandığı 41 AJY 903 kamyonetle çarpıştı. Savrulan minibüs, bir evin duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
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