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        Kocaeli'de kamyonetle çarpışan servis minibüsü evin duvarına çarptı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kamyonetle çarpışmasının ardından bir evin duvarına vuran servis minibüsünde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 17:56 Güncelleme: 01.10.2024 - 18:27
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        Kocaeli'de kamyonetle çarpışan servis minibüsü evin duvarına çarptı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kamyonetle çarpışmasının ardından bir evin duvarına vuran servis minibüsünde hasar oluştu.

        Mimar Sinan Mahallesi 514. Sokak'ta Z.A. idaresindeki 41 P 3573 plakalı servis minibüsü, A.S'nin kullandığı 41 AJY 903 kamyonetle çarpıştı. Savrulan minibüs, bir evin duvarına çarparak durabildi.

        Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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