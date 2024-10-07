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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 00:55 Güncelleme: 07.10.2024 - 00:55
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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        B.G. idaresindeki 34 CHE 23 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Muallimköy Mahallesi mevkisinde köprü duvarına çarptı.

        Savrulan araç, Günay Y'nin kullandığı 14 LA 556 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü Günay Y. ile aynı araçtaki Alperen Y, Ayfer Y. ve Aslı Y. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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