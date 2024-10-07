Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
B.G. idaresindeki 34 CHE 23 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Muallimköy Mahallesi mevkisinde köprü duvarına çarptı.
Savrulan araç, Günay Y'nin kullandığı 14 LA 556 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Günay Y. ile aynı araçtaki Alperen Y, Ayfer Y. ve Aslı Y. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
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