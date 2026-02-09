Habertürk
Habertürk
        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırla çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 14:29 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:29
        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırla çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Ahmet Kadri Yılmaz (21) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Körfez Mahallesi mevkisinde bir tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Yılmaz, ekiplerce kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

