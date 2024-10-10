Kocaeli'de sis etkili oldu
Kocaeli'de sis kentin bazı bölgelerinde etkili oldu.
Kocaeli'de sis kentin bazı bölgelerinde etkili oldu.
İzmit'in yüksek kesimlerinden bakıldığında Kartepe ve İzmit Körfezi'nin bazı kesimlerinin sisle kaplandığı görüldü.
Bazı evler, sis nedeniyle silüet görüntüsü verdi.
Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde araç trafiği yavaşladı.
Kentte sisin etkili olmadığı bölgelerde ise güneşli hava hakim.
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