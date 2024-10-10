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        Kocaeli'de sis etkili oldu

        Kocaeli'de sis kentin bazı bölgelerinde etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:46
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        Kocaeli'de sis etkili oldu
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        Kocaeli'de sis kentin bazı bölgelerinde etkili oldu.

        İzmit'in yüksek kesimlerinden bakıldığında Kartepe ve İzmit Körfezi'nin bazı kesimlerinin sisle kaplandığı görüldü.

        Bazı evler, sis nedeniyle silüet görüntüsü verdi.

        Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde araç trafiği yavaşladı.

        Kentte sisin etkili olmadığı bölgelerde ise güneşli hava hakim.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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