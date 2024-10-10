Kocaeli'de sis etkili oldu

Kentte sisin etkili olmadığı bölgelerde ise güneşli hava hakim.

İzmit'in yüksek kesimlerinden bakıldığında Kartepe ve İzmit Körfezi'nin bazı kesimlerinin sisle kaplandığı görüldü.

Kocaeli'de sis kentin bazı bölgelerinde etkili oldu.

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